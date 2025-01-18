Ціна Bemchain (BCN)
Поточна ціна Bemchain (BCN) сьогодні становить 0.0062547 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bemchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.50K USD
- зміна ціни Bemchain протягом дня — -2.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bemchain до USD становила $ -0.000128096564532398.
За останні 30 днів зміна ціни Bemchain до USD становила $ +0.0010455700.
За останні 60 днів зміна ціни Bemchain до USD становила $ +0.0005129060.
За останні 90 днів зміна ціни Bemchain до USD становила $ +0.002391658967105966.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000128096564532398
|-2.00%
|30 днів
|$ +0.0010455700
|+16.72%
|60 днів
|$ +0.0005129060
|+8.20%
|90 днів
|$ +0.002391658967105966
|+61.91%
Останній аналіз цін Bemchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-2.00%
+3.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BCN tokens initated from 7.7.2021 with private sale and followed by a public sale, then the first release of product was launched in 6.2.2022 BCN token is a main currency for a multichain DEX which also provides NFT market and facilitates blockchain based games. BCN token soon will migrate to its own didicated blockchain (https://bemscan.io), which provide faster and more afordable transactions with its PoA algorithm infrastracture. BCN also will act as governance instrument on limited but effective parts of bemchain blockchain to regulate it with market fluctuations. There are also staking and yeildfarming planned for the migration to bemchain with BCN.
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