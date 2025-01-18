Сьогоднішня ціна Bemchain (BCN)

Поточна ціна Bemchain (BCN) сьогодні становить 0.0062547 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bemchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.50K USD

- зміна ціни Bemchain протягом дня — -2.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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