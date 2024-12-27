Сьогоднішня ціна Beluga Cat (BELUGA)

Поточна ціна Beluga Cat (BELUGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 142.26K USD. Ціна BELUGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beluga Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 319.36 USD

- зміна ціни Beluga Cat протягом дня — -2.69%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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