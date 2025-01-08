Сьогоднішня ціна Beluga (BELUGA)

Поточна ціна Beluga (BELUGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.54K USD. Ціна BELUGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beluga:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.63 USD

- зміна ціни Beluga протягом дня — -9.96%

- циркуляційна пропозиція – 899.04M USD

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