Ціна Beluga (BELUGA)
Поточна ціна Beluga (BELUGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.54K USD. Ціна BELUGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beluga:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.63 USD
- зміна ціни Beluga протягом дня — -9.96%
- циркуляційна пропозиція – 899.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beluga до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beluga до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beluga до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beluga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.96%
|30 днів
|$ 0
|-38.22%
|60 днів
|$ 0
|+2.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beluga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-9.96%
-16.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beluga Cat Beluga is a famous meme inspired by Beluga's profile picture on Discord and is based on the polite cat meme. Beluga's name originates from a species of a whale called beluga. Beluga community aims to create strong relationships between members with a lot of activies such as meme contests and shill contest especially on social platforms. YOUTUBE LINK 10 MIL FOLLOWERS https://www.youtube.com/@Beluga1
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