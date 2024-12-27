Ціна Belt (BELT)
Поточна ціна Belt (BELT) сьогодні становить 0.05888 USD з ринковою капіталізацією $ 842.43K USD. Ціна BELT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Belt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.48 USD
- зміна ціни Belt протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 14.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Belt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Belt до USD становила $ +0.0020604879.
За останні 60 днів зміна ціни Belt до USD становила $ +0.0052548633.
За останні 90 днів зміна ціни Belt до USD становила $ -0.00017450083278366.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.11%
|30 днів
|$ +0.0020604879
|+3.50%
|60 днів
|$ +0.0052548633
|+8.92%
|90 днів
|$ -0.00017450083278366
|-0.29%
Останній аналіз цін Belt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+0.11%
+7.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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