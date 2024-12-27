Сьогоднішня ціна Belt (BELT)

Поточна ціна Belt (BELT) сьогодні становить 0.05888 USD з ринковою капіталізацією $ 842.43K USD. Ціна BELT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Belt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.48 USD

- зміна ціни Belt протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 14.38M USD

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