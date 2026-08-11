Сьогоднішня ціна Belong

Поточна ціна Belong (LONG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LONG до USD становить $ 0 за LONG.

Belong наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 050, з циркуляційною пропозицією у 70,97M LONG. Протягом останніх 24 годин LONG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,116965, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LONG змінився на -0,84% за останню годину та на -2,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,18K.

Ринкова інформація щодо Belong (LONG)

Ринкова капіталізація $ 33,05K$ 33,05K $ 33,05K Обсяг (за 24 год) $ 6,18K$ 6,18K $ 6,18K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 349,28K$ 349,28K $ 349,28K Циркуляційне постачання 70,97M 70,97M 70,97M Загальна пропозиція 750 000 000,0 750 000 000,0 750 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Belong — $ 33,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,18K. Циркуляційна пропозиція LONG — 70,97M, зі загальною пропозицією 750000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 349,28K.