Яка зараз ціна Bella Bumper Play 2 Earn?

Bella Bumper Play 2 Earn торгують за ₴0.0709652771583427040000, що відображає зміну ціни на рівні 6.06% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як PISTA порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 6.06% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо PISTA перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Bella Bumper Play 2 Earn виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem PISTA демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Bella Bumper Play 2 Earn?

Ринкова капіталізація ₴3287815.54708605280000 розташовує PISTA на #-- місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0678800986400948480000 до ₴0.0720152693330057120000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують PISTA?

Bella Bumper Play 2 Earn згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку PISTA?

З 0.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.