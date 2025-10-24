Інформація щодо ціни Bella Bumper (BUMPER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00667841$ 0,00667841 $ 0,00667841 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,59% Зміна ціни (1 дн.) +6,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,55%

Актуальна ціна Bella Bumper (BUMPER) становить --. За останні 24 години BUMPER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUMPER становить $ 0,00667841, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BUMPER змінився на +1,59% за останню годину, +6,23% за 24 години та на -6,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bella Bumper (BUMPER)

Ринкова капіталізація $ 302,71K$ 302,71K $ 302,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 302,71K$ 302,71K $ 302,71K Циркуляційне постачання 499,69M 499,69M 499,69M Загальна пропозиція 499 689 180,86932 499 689 180,86932 499 689 180,86932

Поточна ринкова капіталізація Bella Bumper — $ 302,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUMPER — 499,69M, зі загальною пропозицією 499689180.86932. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 302,71K.