Актуальна ціна Bella Bumper сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BUMPER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BUMPER на MEXC вже зараз.

Ціна Bella Bumper (BUMPER)

Актуальна ціна 1 BUMPER до USD:

$0,00060859
$0,00060859$0,00060859
+6,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Bella Bumper (BUMPER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:24:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bella Bumper (BUMPER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00667841
$ 0,00667841$ 0,00667841

$ 0
$ 0$ 0

+1,59%

+6,23%

-6,55%

-6,55%

Актуальна ціна Bella Bumper (BUMPER) становить --. За останні 24 години BUMPER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUMPER становить $ 0,00667841, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BUMPER змінився на +1,59% за останню годину, +6,23% за 24 години та на -6,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bella Bumper (BUMPER)

$ 302,71K
$ 302,71K$ 302,71K

--
----

$ 302,71K
$ 302,71K$ 302,71K

499,69M
499,69M 499,69M

499 689 180,86932
499 689 180,86932 499 689 180,86932

Поточна ринкова капіталізація Bella Bumper — $ 302,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUMPER — 499,69M, зі загальною пропозицією 499689180.86932. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 302,71K.

Історія ціни Bella Bumper (BUMPER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bella Bumper до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bella Bumper до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bella Bumper до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bella Bumper до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,23%
30 днів$ 0-44,58%
60 днів$ 0-86,97%
90 днів$ 0--

Що таке Bella Bumper (BUMPER)

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Bella Bumper (USD)

Скільки коштуватиме Bella Bumper (BUMPER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bella Bumper (BUMPER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bella Bumper.

Перегляньте прогноз ціни Bella Bumper вже зараз!

BUMPER до місцевих валют

Токеноміка Bella Bumper (BUMPER)

Розуміння токеноміки Bella Bumper (BUMPER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BUMPER зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bella Bumper (BUMPER)

Скільки сьогодні коштує Bella Bumper (BUMPER)?
Актуальна ціна BUMPER у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BUMPER до USD?
Поточна ціна BUMPER до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bella Bumper?
Ринкова капіталізація BUMPER — $ 302,71K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BUMPER?
Циркуляційна пропозиція BUMPER — 499,69M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BUMPER?
BUMPER досяг історичної максимальної ціни у 0,00667841 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BUMPER?
Історична мінімальна ціна BUMPER становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BUMPER?
Актуальний обсяг торгівлі BUMPER за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BUMPER цього року?
BUMPER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BUMPER для поглибленого аналізу.
