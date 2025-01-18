Ціна Bell Curve Money (BELL)
Поточна ціна Bell Curve Money (BELL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BELL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bell Curve Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.06 USD
- зміна ціни Bell Curve Money протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bell Curve Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bell Curve Money до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bell Curve Money до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bell Curve Money до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.38%
|60 днів
|$ 0
|+17.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bell Curve Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BELL is the popular bell curve meme incarnate in token form.
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