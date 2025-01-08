Сьогоднішня ціна Belifex (BEFX)

Поточна ціна Belifex (BEFX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.95K USD. Ціна BEFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Belifex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.37 USD

- зміна ціни Belifex протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 36.67M USD

Отримуйте оновлення цін BEFX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEFX.