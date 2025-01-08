Ціна Belifex (BEFX)
Поточна ціна Belifex (BEFX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.95K USD. Ціна BEFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Belifex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.37 USD
- зміна ціни Belifex протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 36.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Belifex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Belifex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Belifex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Belifex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4.31%
|60 днів
|$ 0
|+6.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Belifex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BELIFEX blockchain is a blockchain database that supports and encourages community building and social interaction. BELIFEX blockchain creates a platform for mass adoption which combines all concepts from social media, advertisement and artificial intelligence. BELIFEX is also building a platform that allows all tokens that are Ethereum based to be traded. The Decentralized Exchange platform is a 0% tradingfee based on the Ethereum blockchain with no additional deposit and withdrawal necessary, nor any need for a signup.
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