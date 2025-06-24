Ціна BelieveScreener (BSCREENER)
Поточна ціна BelieveScreener (BSCREENER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 203,34K USD. Ціна BSCREENER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BelieveScreener:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BelieveScreener протягом дня — +4,90%
- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BelieveScreener до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BelieveScreener до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BelieveScreener до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BelieveScreener до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,90%
|30 днів
|$ 0
|-26,46%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BelieveScreener: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,16%
+4,90%
-9,87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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