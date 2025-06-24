Сьогоднішня ціна BelieveScreener (BSCREENER)

Поточна ціна BelieveScreener (BSCREENER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 203,34K USD. Ціна BSCREENER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BelieveScreener:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BelieveScreener протягом дня — +4,90%

- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD

Отримуйте оновлення цін BSCREENER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BSCREENER.