Ціна BelievePad (BPAD)
Поточна ціна BelievePad (BPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44,57K USD. Ціна BPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BelievePad:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BelievePad протягом дня — +15,98%
- циркуляційна пропозиція – 997,46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BelievePad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BelievePad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BelievePad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BelievePad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+15,98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BelievePad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,03%
+15,98%
-40,72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they’re automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value.
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