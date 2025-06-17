Сьогоднішня ціна BelievePad (BPAD)

Поточна ціна BelievePad (BPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44,57K USD. Ціна BPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BelievePad:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BelievePad протягом дня — +15,98%

- циркуляційна пропозиція – 997,46M USD

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