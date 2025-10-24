Інформація щодо ціни BelieveGPT (BELIEVEGPT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00111204$ 0,00111204 $ 0,00111204 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,85% Зміна ціни (1 дн.) +8,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +48,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +48,07%

Актуальна ціна BelieveGPT (BELIEVEGPT) становить --. За останні 24 години BELIEVEGPT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BELIEVEGPT становить $ 0,00111204, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BELIEVEGPT змінився на +0,85% за останню годину, +8,07% за 24 години та на +48,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BelieveGPT (BELIEVEGPT)

Ринкова капіталізація $ 932,77K$ 932,77K $ 932,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 932,77K$ 932,77K $ 932,77K Циркуляційне постачання 999,95M 999,95M 999,95M Загальна пропозиція 999 951 199,1676748 999 951 199,1676748 999 951 199,1676748

Поточна ринкова капіталізація BelieveGPT — $ 932,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BELIEVEGPT — 999,95M, зі загальною пропозицією 999951199.1676748. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 932,77K.