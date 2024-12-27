Ціна believe in something (DTF)
Поточна ціна believe in something (DTF) сьогодні становить 0.00736628 USD з ринковою капіталізацією $ 7.31M USD. Ціна DTF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності believe in something:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.01K USD
- зміна ціни believe in something протягом дня — +7.84%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни believe in something до USD становила $ +0.00053567.
За останні 30 днів зміна ціни believe in something до USD становила $ +0.0078379178.
За останні 60 днів зміна ціни believe in something до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни believe in something до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00053567
|+7.84%
|30 днів
|$ +0.0078379178
|+106.40%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін believe in something: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+7.84%
-13.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet” --- ### Rule #1: Always HODL Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens. --- ### Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index “$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF). Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump --- ### Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI. True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following. - "Meme Indexer"
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