Сьогоднішня ціна believe in something (DTF)

Поточна ціна believe in something (DTF) сьогодні становить 0.00736628 USD з ринковою капіталізацією $ 7.31M USD. Ціна DTF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності believe in something:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.01K USD

- зміна ціни believe in something протягом дня — +7.84%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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