Ціна Beliefteam (BELIEFTEAM)
Поточна ціна Beliefteam (BELIEFTEAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127,59K USD. Ціна BELIEFTEAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beliefteam:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Beliefteam протягом дня — -36,49%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beliefteam до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beliefteam до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beliefteam до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beliefteam до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-36,49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beliefteam: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,22%
-36,49%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BeliefTeam is a platform designed to empower founders who launch tokens on @believeapp by giving them real tools to build and grow. It starts with AI-generated project ideas, then evolves into Founder Cards to share your vision, and now introduces Micro Sprints — an AI cofounder that breaks your idea into actionable tasks. Soon, anyone will be able to contribute and earn. It’s execution at Web3 speed.
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