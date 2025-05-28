Сьогоднішня ціна Beliefteam (BELIEFTEAM)

Поточна ціна Beliefteam (BELIEFTEAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127,59K USD. Ціна BELIEFTEAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beliefteam:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Beliefteam протягом дня — -36,49%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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