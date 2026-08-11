Сьогоднішня ціна Belgium Fan Token

Поточна ціна Belgium Fan Token (BELG) сьогодні становить $ 0.140554, зі зміною 4.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BELG до USD становить $ 0.140554 за BELG.

Belgium Fan Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 678,863, з циркуляційною пропозицією у 4.83M BELG. Протягом останніх 24 годин BELG торгувався між $ 0.138588 (мінімум) та $ 0.147919 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.689486, тоді як історичний мінімум — $ 0.132738.

У короткостроковій динаміці BELG змінився на -1.32% за останню годину та на -11.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 93.44K.

Ринкова інформація щодо Belgium Fan Token (BELG)

Ринкова капіталізація $ 678.86K$ 678.86K $ 678.86K Обсяг (за 24 год) $ 93.44K$ 93.44K $ 93.44K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Циркуляційне постачання 4.83M 4.83M 4.83M Загальна пропозиція 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Belgium Fan Token — $ 678.86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 93.44K. Циркуляційна пропозиція BELG — 4.83M, зі загальною пропозицією 20000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.69M.