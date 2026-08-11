Сьогоднішня ціна Belgian Malinois

Поточна ціна Belgian Malinois (BELG) сьогодні становить $ 0,081277, зі зміною 4,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BELG до USD становить $ 0,081277 за BELG.

Belgian Malinois наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74 620, з циркуляційною пропозицією у 918,49K BELG. Протягом останніх 24 годин BELG торгувався між $ 0,071926 (мінімум) та $ 0,085902 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,62, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BELG змінився на +0,42% за останню годину та на +13,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,79K.

Ринкова інформація щодо Belgian Malinois (BELG)

Ринкова капіталізація $ 74,62K$ 74,62K $ 74,62K Обсяг (за 24 год) $ 3,79K$ 3,79K $ 3,79K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 75,51K$ 75,51K $ 75,51K Циркуляційне постачання 918,49K 918,49K 918,49K Загальна пропозиція 916 159,8702116664 916 159,8702116664 916 159,8702116664

Поточна ринкова капіталізація Belgian Malinois — $ 74,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,79K. Циркуляційна пропозиція BELG — 918,49K, зі загальною пропозицією 916159.8702116664. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,51K.