Ціна Bela Aqua (AQUA)
Поточна ціна Bela Aqua (AQUA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bela Aqua:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Bela Aqua протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bela Aqua до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Bela Aqua до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bela Aqua до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bela Aqua до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
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|60 днів
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|90 днів
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Останній аналіз цін Bela Aqua: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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