Сьогоднішня ціна Bejibun

Поточна ціна Bejibun (BJBN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BJBN до USD становить $ 0 за BJBN.

Bejibun наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,347.86, з циркуляційною пропозицією у 999.07M BJBN. Протягом останніх 24 годин BJBN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BJBN змінився на -- за останню годину та на -12.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bejibun (BJBN)

Ринкова капіталізація $ 15.35K$ 15.35K $ 15.35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.35K$ 15.35K $ 15.35K Циркуляційне постачання 999.07M 999.07M 999.07M Загальна пропозиція 999,067,191.56417 999,067,191.56417 999,067,191.56417

Поточна ринкова капіталізація Bejibun — $ 15.35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BJBN — 999.07M, зі загальною пропозицією 999067191.56417. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.35K.