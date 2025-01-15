Ціна BEINGAI (BEING_AI)
Поточна ціна BEINGAI (BEING_AI) сьогодні становить 0.00149341 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна BEING_AI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BEINGAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.10K USD
- зміна ціни BEINGAI протягом дня — -18.94%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BEINGAI до USD становила $ -0.000348959157813168.
За останні 30 днів зміна ціни BEINGAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BEINGAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BEINGAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000348959157813168
|-18.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BEINGAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.68%
-18.94%
-67.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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