Сьогоднішня ціна BEINGAI (BEING_AI)

Поточна ціна BEINGAI (BEING_AI) сьогодні становить 0.00149341 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна BEING_AI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEINGAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.10K USD

- зміна ціни BEINGAI протягом дня — -18.94%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін BEING_AI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEING_AI.