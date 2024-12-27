Сьогоднішня ціна Behodler (EYE)

Поточна ціна Behodler (EYE) сьогодні становить 0.086114 USD з ринковою капіталізацією $ 479.47K USD. Ціна EYE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Behodler:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 632.14 USD

- зміна ціни Behodler протягом дня — +4.46%

- циркуляційна пропозиція – 5.57M USD

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