Ціна Behodler (EYE)
Поточна ціна Behodler (EYE) сьогодні становить 0.086114 USD з ринковою капіталізацією $ 479.47K USD. Ціна EYE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Behodler:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 632.14 USD
- зміна ціни Behodler протягом дня — +4.46%
- циркуляційна пропозиція – 5.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Behodler до USD становила $ +0.00367948.
За останні 30 днів зміна ціни Behodler до USD становила $ +0.1143816352.
За останні 60 днів зміна ціни Behodler до USD становила $ +0.0772972008.
За останні 90 днів зміна ціни Behodler до USD становила $ +0.02927997925124616.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00367948
|+4.46%
|30 днів
|$ +0.1143816352
|+132.83%
|60 днів
|$ +0.0772972008
|+89.76%
|90 днів
|$ +0.02927997925124616
|+51.52%
Останній аналіз цін Behodler: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.46%
-3.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game.
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