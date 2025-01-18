Ціна Beg (BEG)
Поточна ціна Beg (BEG) сьогодні становить 0.404539 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.72 USD
- зміна ціни Beg протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BEG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beg до USD становила $ -0.0772293268.
За останні 60 днів зміна ціни Beg до USD становила $ -0.0670700580.
За останні 90 днів зміна ціни Beg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0772293268
|-19.09%
|60 днів
|$ -0.0670700580
|-16.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A token that represents the amount of time Ben.eth has in a given year. Tokens can be used to get his attention and use his time.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BEG до AUD
A$0.65130779
|1 BEG до GBP
￡0.33172198
|1 BEG до EUR
€0.39240283
|1 BEG до USD
$0.404539
|1 BEG до MYR
RM1.8204255
|1 BEG до TRY
₺14.33281677
|1 BEG до JPY
¥63.23753648
|1 BEG до RUB
₽41.46120211
|1 BEG до INR
₹35.02498662
|1 BEG до IDR
Rp6,631.78582416
|1 BEG до PHP
₱23.68575845
|1 BEG до EGP
￡E.20.3887656
|1 BEG до BRL
R$2.4676879
|1 BEG до CAD
C$0.58253616
|1 BEG до BDT
৳49.1514885
|1 BEG до NGN
₦630.12208257
|1 BEG до UAH
₴17.03513729
|1 BEG до VES
Bs21.845106
|1 BEG до PKR
Rs112.77738242
|1 BEG до KZT
₸214.72121042
|1 BEG до THB
฿13.91209621
|1 BEG до TWD
NT$13.30528771
|1 BEG до CHF
Fr0.36813049
|1 BEG до HKD
HK$3.14731342
|1 BEG до MAD
.د.م4.06157156