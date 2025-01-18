Сьогоднішня ціна Beg (BEG)

Поточна ціна Beg (BEG) сьогодні становить 0.404539 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.72 USD

- зміна ціни Beg протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BEG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEG.