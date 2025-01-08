Ціна beFITTER (FIU)
Поточна ціна beFITTER (FIU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 41.46K USD. Ціна FIU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності beFITTER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.21 USD
- зміна ціни beFITTER протягом дня — -2.69%
- циркуляційна пропозиція – 219.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни beFITTER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни beFITTER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни beFITTER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни beFITTER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.69%
|30 днів
|$ 0
|-5.45%
|60 днів
|$ 0
|-2.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін beFITTER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-2.69%
+1.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
beFITTER is a web3 fitnessfi and socialfi app that aims to build a healthier ecosystem helping users balance their life, improve mental & physical health, gain achievements and still get monetary incentives.
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