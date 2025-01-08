Сьогоднішня ціна beFITTER (FIU)

Поточна ціна beFITTER (FIU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 41.46K USD. Ціна FIU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності beFITTER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.21 USD

- зміна ціни beFITTER протягом дня — -2.69%

- циркуляційна пропозиція – 219.71M USD

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