Сьогоднішня ціна BeFi Labs

Поточна ціна BeFi Labs (BEFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEFI до USD становить $ 0 за BEFI.

BeFi Labs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 832, з циркуляційною пропозицією у 0,00 BEFI. Протягом останніх 24 годин BEFI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,517735, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BEFI змінився на -- за останню годину та на -2,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 25,18.

Ринкова інформація щодо BeFi Labs (BEFI)

Ринкова капіталізація $ 28,83K$ 28,83K $ 28,83K Обсяг (за 24 год) $ 25,18$ 25,18 $ 25,18 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65,58K$ 65,58K $ 65,58K Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 210 000 000,0 210 000 000,0 210 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BeFi Labs — $ 28,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 25,18. Циркуляційна пропозиція BEFI — 0,00, зі загальною пропозицією 210000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,58K.