Токеноміка BeffAI ($BEFFAI) Дізнайтеся ключову інформацію про BeffAI ($BEFFAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BeffAI ($BEFFAI) $BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E Офіційний вебсайт: https://basedbeffai.ai/ Купити $BEFFAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BeffAI ($BEFFAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BeffAI ($BEFFAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 52,13K $ 52,13K $ 52,13K Загальна пропозиція: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Циркуляційна пропозиція: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 52,13K $ 52,13K $ 52,13K Історичний максимум: $ 0,00545427 $ 0,00545427 $ 0,00545427 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BeffAI ($BEFFAI)

Токеноміка BeffAI ($BEFFAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BeffAI ($BEFFAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $BEFFAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BEFFAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BEFFAI, досліджуйте ціну токена $BEFFAI в реальному часі!

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