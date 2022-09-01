Токеноміка BeFaster Holder Token (BFHT) Дізнайтеся ключову інформацію про BeFaster Holder Token (BFHT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BeFaster Holder Token (BFHT) BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it. The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future. BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards. Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins. The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground.

The DApp is available to the public since 14. August 2022. Офіційний вебсайт: https://www.befaster.fit Whitepaper: https://befaster.fit/wp-content/uploads/2022/09/Whitepaper-english-4.3.-komp.pdf Купити BFHT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BeFaster Holder Token (BFHT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BeFaster Holder Token (BFHT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 923,66K $ 923,66K $ 923,66K Загальна пропозиція: $ 297,70M $ 297,70M $ 297,70M Циркуляційна пропозиція: $ 297,70M $ 297,70M $ 297,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 923,66K $ 923,66K $ 923,66K Історичний максимум: $ 0,03788546 $ 0,03788546 $ 0,03788546 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00311408 $ 0,00311408 $ 0,00311408 Дізнайтеся більше про ціну BeFaster Holder Token (BFHT)

Токеноміка BeFaster Holder Token (BFHT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BeFaster Holder Token (BFHT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BFHT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BFHT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BFHT, досліджуйте ціну токена BFHT в реальному часі!

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