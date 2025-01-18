Сьогоднішня ціна BeFaster Holder Token (BFHT)

Поточна ціна BeFaster Holder Token (BFHT) сьогодні становить 0.00687073 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BFHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BeFaster Holder Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.34K USD

- зміна ціни BeFaster Holder Token протягом дня — -1.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BFHT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BFHT.