Ціна Beevo (BEEVO)
Поточна ціна Beevo (BEEVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 674,65K USD. Ціна BEEVO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beevo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Beevo протягом дня — -4,92%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beevo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beevo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beevo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beevo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beevo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,42%
-4,92%
+21,05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community.
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