Сьогоднішня ціна Beevo (BEEVO)

Поточна ціна Beevo (BEEVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 674,65K USD. Ціна BEEVO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beevo:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Beevo протягом дня — -4,92%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

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