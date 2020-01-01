Токеноміка Beets Staked Sonic (STS) Дізнайтеся ключову інформацію про Beets Staked Sonic (STS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Beets Staked Sonic (STS) stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Офіційний вебсайт: https://beets.fi/ Купити STS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Beets Staked Sonic (STS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Beets Staked Sonic (STS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 83,07M $ 83,07M $ 83,07M Загальна пропозиція: $ 272,64M $ 272,64M $ 272,64M Циркуляційна пропозиція: $ 272,64M $ 272,64M $ 272,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 83,07M $ 83,07M $ 83,07M Історичний максимум: $ 0,990411 $ 0,990411 $ 0,990411 Історичний мінімум: $ 0,254052 $ 0,254052 $ 0,254052 Поточна ціна: $ 0,304651 $ 0,304651 $ 0,304651 Дізнайтеся більше про ціну Beets Staked Sonic (STS)

Токеноміка Beets Staked Sonic (STS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Beets Staked Sonic (STS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STS, досліджуйте ціну токена STS в реальному часі!

Прогноз ціни STS Хочете знати, куди рухається STS? Наша сторінка прогнозу ціни STS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена STS зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!