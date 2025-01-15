Сьогоднішня ціна Beets Staked Sonic (STS)

Поточна ціна Beets Staked Sonic (STS) сьогодні становить 0.779026 USD з ринковою капіталізацією $ 2.79M USD. Ціна STS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beets Staked Sonic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64M USD

- зміна ціни Beets Staked Sonic протягом дня — +10.47%

- циркуляційна пропозиція – 3.58M USD

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