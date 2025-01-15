Ціна Beets Staked Sonic (STS)
Поточна ціна Beets Staked Sonic (STS) сьогодні становить 0.779026 USD з ринковою капіталізацією $ 2.79M USD. Ціна STS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beets Staked Sonic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64M USD
- зміна ціни Beets Staked Sonic протягом дня — +10.47%
- циркуляційна пропозиція – 3.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beets Staked Sonic до USD становила $ +0.073804.
За останні 30 днів зміна ціни Beets Staked Sonic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beets Staked Sonic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beets Staked Sonic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.073804
|+10.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beets Staked Sonic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.19%
+10.47%
+14.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.
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