Токеноміка BeethovenX sFTMX (SFTMX) Дізнайтеся ключову інформацію про BeethovenX sFTMX (SFTMX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BeethovenX sFTMX (SFTMX) Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Офіційний вебсайт: https://beets.fi/sftmx Купити SFTMX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BeethovenX sFTMX (SFTMX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BeethovenX sFTMX (SFTMX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,85M $ 6,85M $ 6,85M Загальна пропозиція: $ 19,82M $ 19,82M $ 19,82M Циркуляційна пропозиція: $ 19,82M $ 19,82M $ 19,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,85M $ 6,85M $ 6,85M Історичний максимум: $ 1,67 $ 1,67 $ 1,67 Історичний мінімум: $ 0,171647 $ 0,171647 $ 0,171647 Поточна ціна: $ 0,345488 $ 0,345488 $ 0,345488 Дізнайтеся більше про ціну BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Токеноміка BeethovenX sFTMX (SFTMX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BeethovenX sFTMX (SFTMX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SFTMX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SFTMX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SFTMX, досліджуйте ціну токена SFTMX в реальному часі!

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