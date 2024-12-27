Ціна BeethovenX sFTMX (SFTMX)
Поточна ціна BeethovenX sFTMX (SFTMX) сьогодні становить 1.031 USD з ринковою капіталізацією $ 20.42M USD. Ціна SFTMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BeethovenX sFTMX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 632.43K USD
- зміна ціни BeethovenX sFTMX протягом дня — -3.37%
- циркуляційна пропозиція – 19.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BeethovenX sFTMX до USD становила $ -0.036018800793844.
За останні 30 днів зміна ціни BeethovenX sFTMX до USD становила $ -0.1524698474.
За останні 60 днів зміна ціни BeethovenX sFTMX до USD становила $ +0.3337381023.
За останні 90 днів зміна ціни BeethovenX sFTMX до USD становила $ +0.2547147429701535.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.036018800793844
|-3.37%
|30 днів
|$ -0.1524698474
|-14.78%
|60 днів
|$ +0.3337381023
|+32.37%
|90 днів
|$ +0.2547147429701535
|+32.81%
Останній аналіз цін BeethovenX sFTMX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.51%
-3.37%
+0.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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