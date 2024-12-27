Сьогоднішня ціна BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Поточна ціна BeethovenX sFTMX (SFTMX) сьогодні становить 1.031 USD з ринковою капіталізацією $ 20.42M USD. Ціна SFTMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BeethovenX sFTMX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 632.43K USD

- зміна ціни BeethovenX sFTMX протягом дня — -3.37%

- циркуляційна пропозиція – 19.82M USD

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