Сьогоднішня ціна Beethoven X (BEETS)

Поточна ціна Beethoven X (BEETS) сьогодні становить 0.068671 USD з ринковою капіталізацією $ 13.33M USD. Ціна BEETS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beethoven X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.73K USD

- зміна ціни Beethoven X протягом дня — -3.99%

- циркуляційна пропозиція – 196.02M USD

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