Що таке BEER2

Токеноміка Beercoin 2 (BEER2) Дізнайтеся ключову інформацію про Beercoin 2 (BEER2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни Beercoin 2 (BEER2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Beercoin 2 (BEER2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 82,18K $ 82,18K $ 82,18K Загальна пропозиція: $ 528,11B $ 528,11B $ 528,11B Циркуляційна пропозиція: $ 395,55B $ 395,55B $ 395,55B FDV (повністю розведена вартість): $ 109,71K $ 109,71K $ 109,71K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Beercoin 2 (BEER2) Купити BEER2 зараз!

Інформація Beercoin 2 (BEER2) Офіційний вебсайт: https://beercoin2.wtf/ Whitepaper: https://beercoin2.wtf/#faq

Токеноміка Beercoin 2 (BEER2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Beercoin 2 (BEER2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEER2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEER2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEER2, досліджуйте ціну токена BEER2 в реальному часі!

Прогноз ціни BEER2 Хочете знати, куди рухається BEER2? Наша сторінка прогнозу ціни BEER2 поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BEER2 зараз!

