Інформація щодо ціни Beercoin 2 (BEER2) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0000627$ 0,0000627 $ 0,0000627 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,48% Зміна ціни (1 дн.) +0,92% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,37%

Актуальна ціна Beercoin 2 (BEER2) становить --. За останні 24 години BEER2 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEER2 становить $ 0,0000627, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BEER2 змінився на +1,48% за останню годину, +0,92% за 24 години та на +1,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beercoin 2 (BEER2)

Ринкова капіталізація $ 119,15K$ 119,15K $ 119,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 159,08K$ 159,08K $ 159,08K Циркуляційне постачання 395,56B 395,56B 395,56B Загальна пропозиція 528 115 885 728,7553 528 115 885 728,7553 528 115 885 728,7553

Поточна ринкова капіталізація Beercoin 2 — $ 119,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEER2 — 395,56B, зі загальною пропозицією 528115885728.7553. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 159,08K.