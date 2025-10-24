Актуальна ціна Beercoin 2 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BEER2 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BEER2 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Beercoin 2 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BEER2 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BEER2 на MEXC вже зараз.

Логотип Beercoin 2

Ціна Beercoin 2 (BEER2)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BEER2 до USD:

--
----
+0,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
USD
Графік ціни Beercoin 2 (BEER2) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:24:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Beercoin 2 (BEER2) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0000627
$ 0,0000627$ 0,0000627

$ 0
$ 0$ 0

+1,48%

+0,92%

+1,37%

+1,37%

Актуальна ціна Beercoin 2 (BEER2) становить --. За останні 24 години BEER2 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEER2 становить $ 0,0000627, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BEER2 змінився на +1,48% за останню годину, +0,92% за 24 години та на +1,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beercoin 2 (BEER2)

$ 119,15K
$ 119,15K$ 119,15K

--
----

$ 159,08K
$ 159,08K$ 159,08K

395,56B
395,56B 395,56B

528 115 885 728,7553
528 115 885 728,7553 528 115 885 728,7553

Поточна ринкова капіталізація Beercoin 2 — $ 119,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEER2 — 395,56B, зі загальною пропозицією 528115885728.7553. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 159,08K.

Історія ціни Beercoin 2 (BEER2) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beercoin 2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beercoin 2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beercoin 2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beercoin 2 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,92%
30 днів$ 0-15,77%
60 днів$ 0-51,51%
90 днів$ 0--

Що таке Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Beercoin 2 (BEER2)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Beercoin 2 (USD)

Скільки коштуватиме Beercoin 2 (BEER2) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Beercoin 2 (BEER2) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Beercoin 2.

Перегляньте прогноз ціни Beercoin 2 вже зараз!

BEER2 до місцевих валют

Токеноміка Beercoin 2 (BEER2)

Розуміння токеноміки Beercoin 2 (BEER2) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BEER2 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Beercoin 2 (BEER2)

Скільки сьогодні коштує Beercoin 2 (BEER2)?
Актуальна ціна BEER2 у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BEER2 до USD?
Поточна ціна BEER2 до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Beercoin 2?
Ринкова капіталізація BEER2 — $ 119,15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BEER2?
Циркуляційна пропозиція BEER2 — 395,56B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BEER2?
BEER2 досяг історичної максимальної ціни у 0,0000627 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BEER2?
Історична мінімальна ціна BEER2 становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BEER2?
Актуальний обсяг торгівлі BEER2 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BEER2 цього року?
BEER2 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BEER2 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:24:13 (UTC+8)

