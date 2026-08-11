Сьогоднішня ціна Beercoin

Поточна ціна Beercoin (BEER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEER до USD становить $ 0 за BEER.

Beercoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 522 656, з циркуляційною пропозицією у 888,89B BEER. Протягом останніх 24 годин BEER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BEER змінився на -0,62% за останню годину та на +2,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Beercoin (BEER)

Ринкова капіталізація $ 522,66K$ 522,66K $ 522,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 522,66K$ 522,66K $ 522,66K Циркуляційне постачання 888,89B 888,89B 888,89B Загальна пропозиція 888 888 618 086,04 888 888 618 086,04 888 888 618 086,04

Поточна ринкова капіталізація Beercoin — $ 522,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEER — 888,89B, зі загальною пропозицією 888888618086.04. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 522,66K.