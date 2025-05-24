Ціна Beer Frog (FROG)
Поточна ціна Beer Frog (FROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116,72K USD. Ціна FROG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beer Frog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Beer Frog протягом дня — -6,56%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beer Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beer Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beer Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beer Frog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6,56%
|30 днів
|$ 0
|+19,54%
|60 днів
|$ 0
|+51,50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beer Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,14%
-6,56%
-30,67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beer Frog is a meme project inspired by Matt Furies first frog, presented on his website mattfurie.com on April 16 2004. The idea that this blue eyed frog with blue eyes and a beer belly was the first Matt drew was reason enough to dedicate a token to him. Beer Frog is basically the Nestor of Matt Furie memes. Also known as the FrogFather (referenced to DogeFather - Elon Musk). The project also is a hommage to the original creator, Matt Furie.
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