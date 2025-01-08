Ціна Beer Can Island (BCI)
Поточна ціна Beer Can Island (BCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.49K USD. Ціна BCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beer Can Island:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.21K USD
- зміна ціни Beer Can Island протягом дня — -29.09%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beer Can Island до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beer Can Island до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beer Can Island до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beer Can Island до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-29.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beer Can Island: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.62%
-29.09%
+45.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The World famous Beer Can Island located in Tampa Bay is first ever private island to launch it's own crypto coin! This is not just another meme coin, but will have real world value on the island! Memberships will be replaced with $BCI token holders. The $BCI token will also be a valid form of payment on the island at the tiki bar for food, beverage, merchandise and concerts. See you on the island!
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