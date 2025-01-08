Сьогоднішня ціна Beer Can Island (BCI)

Поточна ціна Beer Can Island (BCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.49K USD. Ціна BCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beer Can Island:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.21K USD

- зміна ціни Beer Can Island протягом дня — -29.09%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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