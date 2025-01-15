Ціна Beeper Coin (BEEPER)
Поточна ціна Beeper Coin (BEEPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.80M USD. Ціна BEEPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beeper Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 253.76K USD
- зміна ціни Beeper Coin протягом дня — -1.61%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beeper Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beeper Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beeper Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beeper Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beeper Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.02%
-1.61%
-13.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter. Key features: 1. Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands. 2. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets. 3. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience. 4. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs. Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3. Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include: 1. Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands. 2. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point. 3. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.
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