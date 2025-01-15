Сьогоднішня ціна Beeper Coin (BEEPER)

Поточна ціна Beeper Coin (BEEPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.80M USD. Ціна BEEPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beeper Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 253.76K USD

- зміна ціни Beeper Coin протягом дня — -1.61%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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