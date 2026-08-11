Сьогоднішня ціна beepe

Поточна ціна beepe (BEEPE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEEPE до USD становить $ 0 за BEEPE.

beepe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8 965,49, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BEEPE. Протягом останніх 24 годин BEEPE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BEEPE змінився на +0,15% за останню годину та на +0,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо beepe (BEEPE)

Ринкова капіталізація $ 8,97K$ 8,97K $ 8,97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,97K$ 8,97K $ 8,97K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація beepe — $ 8,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEEPE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,97K.