Ціна Beenode (BNODE)
Поточна ціна Beenode (BNODE) сьогодні становить 0.00585433 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNODE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beenode:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77 USD
- зміна ціни Beenode протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BNODE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BNODE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beenode до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beenode до USD становила $ +0.0027220837.
За останні 60 днів зміна ціни Beenode до USD становила $ +0.0027118181.
За останні 90 днів зміна ціни Beenode до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ +0.0027220837
|+46.50%
|60 днів
|$ +0.0027118181
|+46.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beenode: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-0.02%
+60.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BEENODE is an open source, global payment network that is fully decentralized and has no control from Central authorities. Mathematics secures the network and empowers individuals to manage their own finances. BEENODE features faster transaction confirmation time and improved storage efficiency than the leading math-based bitcoin currency
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BNODE до AUD
A$0.0094254713
|1 BNODE до GBP
￡0.0048005506
|1 BNODE до EUR
€0.0056787001
|1 BNODE до USD
$0.00585433
|1 BNODE до MYR
RM0.026344485
|1 BNODE до TRY
₺0.2074189119
|1 BNODE до JPY
¥0.9148561491
|1 BNODE до RUB
₽0.5998346518
|1 BNODE до INR
₹0.5068678914
|1 BNODE до IDR
Rp95.9726075952
|1 BNODE до PHP
₱0.3427710215
|1 BNODE до EGP
￡E.0.2940044526
|1 BNODE до BRL
R$0.035711413
|1 BNODE до CAD
C$0.0084302352
|1 BNODE до BDT
৳0.711301095
|1 BNODE до NGN
₦9.1188800379
|1 BNODE до UAH
₴0.2465258363
|1 BNODE до VES
Bs0.31613382
|1 BNODE до PKR
Rs1.6320701174
|1 BNODE до KZT
₸3.1073612774
|1 BNODE до THB
฿0.2013304087
|1 BNODE до TWD
NT$0.1925489137
|1 BNODE до CHF
Fr0.0053274403
|1 BNODE до HKD
HK$0.0455466874
|1 BNODE до MAD
.د.م0.0587774732