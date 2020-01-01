Токеноміка Beem Communication (BEEM) Дізнайтеся ключову інформацію про Beem Communication (BEEM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Beem Communication (BEEM) Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control. Офіційний вебсайт: https://www.beem.me/ Whitepaper: https://www.beem.me/whitepaper Купити BEEM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Beem Communication (BEEM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Beem Communication (BEEM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 797,65K $ 797,65K $ 797,65K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 797,65K $ 797,65K $ 797,65K Історичний максимум: $ 0,00145202 $ 0,00145202 $ 0,00145202 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00079629 $ 0,00079629 $ 0,00079629 Дізнайтеся більше про ціну Beem Communication (BEEM)

Токеноміка Beem Communication (BEEM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Beem Communication (BEEM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEEM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEEM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEEM, досліджуйте ціну токена BEEM в реальному часі!

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