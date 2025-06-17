Сьогоднішня ціна Beem Communication (BEEM)

Поточна ціна Beem Communication (BEEM) сьогодні становить 0,00101747 USD з ринковою капіталізацією $ 1,02M USD. Ціна BEEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beem Communication:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Beem Communication протягом дня — +1,34%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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