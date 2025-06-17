Ціна Beem Communication (BEEM)
Поточна ціна Beem Communication (BEEM) сьогодні становить 0,00101747 USD з ринковою капіталізацією $ 1,02M USD. Ціна BEEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beem Communication:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Beem Communication протягом дня — +1,34%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beem Communication до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beem Communication до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beem Communication до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beem Communication до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beem Communication: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,13%
+1,34%
-8,83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.
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