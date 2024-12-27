Ціна Beeg Blue Whale (BEEG)
Поточна ціна Beeg Blue Whale (BEEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна BEEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beeg Blue Whale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.89K USD
- зміна ціни Beeg Blue Whale протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beeg Blue Whale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beeg Blue Whale до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beeg Blue Whale до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beeg Blue Whale до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ 0
|-30.49%
|60 днів
|$ 0
|+1,422.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beeg Blue Whale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+0.14%
+21.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.
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