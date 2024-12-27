Сьогоднішня ціна Beeg Blue Whale (BEEG)

Поточна ціна Beeg Blue Whale (BEEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна BEEG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beeg Blue Whale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.89K USD

- зміна ціни Beeg Blue Whale протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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