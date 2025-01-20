Ціна Beefy Escrowed FTM (BEFTM)
Поточна ціна Beefy Escrowed FTM (BEFTM) сьогодні становить 0.635658 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beefy Escrowed FTM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 810.81 USD
- зміна ціни Beefy Escrowed FTM протягом дня — -6.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BEFTM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEFTM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beefy Escrowed FTM до USD становила $ -0.0430435347063306.
За останні 30 днів зміна ціни Beefy Escrowed FTM до USD становила $ -0.2141885227.
За останні 60 днів зміна ціни Beefy Escrowed FTM до USD становила $ -0.0428385817.
За останні 90 днів зміна ціни Beefy Escrowed FTM до USD становила $ -0.1003494670387813.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0430435347063306
|-6.34%
|30 днів
|$ -0.2141885227
|-33.69%
|60 днів
|$ -0.0428385817
|-6.73%
|90 днів
|$ -0.1003494670387813
|-13.63%
Останній аналіз цін Beefy Escrowed FTM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.89%
-6.34%
-9.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BEFTM до AUD
A$1.02340938
|1 BEFTM до GBP
￡0.52123956
|1 BEFTM до EUR
€0.61658826
|1 BEFTM до USD
$0.635658
|1 BEFTM до MYR
RM2.860461
|1 BEFTM до TRY
₺22.52136294
|1 BEFTM до JPY
¥99.33427566
|1 BEFTM до RUB
₽65.12951868
|1 BEFTM до INR
₹55.03526964
|1 BEFTM до IDR
Rp10,420.62128352
|1 BEFTM до PHP
₱37.2177759
|1 BEFTM до EGP
￡E.31.92274476
|1 BEFTM до BRL
R$3.8775138
|1 BEFTM до CAD
C$0.91534752
|1 BEFTM до BDT
৳77.232447
|1 BEFTM до NGN
₦990.11997054
|1 BEFTM до UAH
₴26.76755838
|1 BEFTM до VES
Bs34.325532
|1 BEFTM до PKR
Rs177.20873724
|1 BEFTM до KZT
₸337.39455324
|1 BEFTM до THB
฿21.86027862
|1 BEFTM до TWD
NT$20.90679162
|1 BEFTM до CHF
Fr0.57844878
|1 BEFTM до HKD
HK$4.94541924
|1 BEFTM до MAD
.د.م6.38200632