Ціна Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

USD

Графік ціни Beefy Escrowed FTM (BEFTM) в реальному часі

$0.635658
$0.635658$0.635658
-6.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

Поточна ціна Beefy Escrowed FTM (BEFTM) сьогодні становить 0.635658 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beefy Escrowed FTM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 810.81 USD
- зміна ціни Beefy Escrowed FTM протягом дня — -6.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Beefy Escrowed FTM (BEFTM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beefy Escrowed FTM до USD становила $ -0.0430435347063306.
За останні 30 днів зміна ціни Beefy Escrowed FTM до USD становила $ -0.2141885227.
За останні 60 днів зміна ціни Beefy Escrowed FTM до USD становила $ -0.0428385817.
За останні 90 днів зміна ціни Beefy Escrowed FTM до USD становила $ -0.1003494670387813.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0430435347063306-6.34%
30 днів$ -0.2141885227-33.69%
60 днів$ -0.0428385817-6.73%
90 днів$ -0.1003494670387813-13.63%

Аналіз цін Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

Останній аналіз цін Beefy Escrowed FTM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.592056
$ 0.592056$ 0.592056

$ 0.684065
$ 0.684065$ 0.684065

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

+2.89%

-6.34%

-9.64%

Ринкова інформація Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 810.81
$ 810.81$ 810.81

0.00
0.00 0.00

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Ресурс Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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