Сьогоднішня ціна Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

Поточна ціна Beefy Escrowed FTM (BEFTM) сьогодні становить 0.635658 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beefy Escrowed FTM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 810.81 USD

- зміна ціни Beefy Escrowed FTM протягом дня — -6.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BEFTM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEFTM.