Сьогоднішня ціна BeeBase (BEE)

Поточна ціна BeeBase (BEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна BEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BeeBase:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.68 USD

- зміна ціни BeeBase протягом дня — -2.25%

- циркуляційна пропозиція – 210.00B USD

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