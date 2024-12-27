Ціна BeeBase (BEE)
Поточна ціна BeeBase (BEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна BEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BeeBase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.68 USD
- зміна ціни BeeBase протягом дня — -2.25%
- циркуляційна пропозиція – 210.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BeeBase до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BeeBase до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BeeBase до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BeeBase до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.25%
|30 днів
|$ 0
|-60.59%
|60 днів
|$ 0
|-45.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BeeBase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.07%
-2.25%
-19.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Bee, a BASE Memecoin, introduces a revolutionary mining mechanism set to innovate the game on Base Chain. A Quick Guide to BeeBase Welcome to the Buzz! You’re about to build the future BeeBase. As a pioneer in the land of data and innovation, you’re not just a keeper; you’re a commander of the CyberBee. Make sure you’ve read and signed below to secure your chance to be part of the early BeeBase buzz. 1. Bees Speak Bee Language Only:To chat with the bees, you’ll need to learn their lingo. Not sure where to start? Head over to Telegram; there’s a swarm waiting to welcome you. 2. Hard Work Pays Off:Bees are the embodiment of diligence, believing in the principle of reaping what you sow. If you’re looking for a free ride, it’s time for a change of heart. 3. Strength in Numbers:Bees thrive in colonies, leveraging the power of the group to build their hives. If going solo is your style, you might not be the right keeper for our BeeBase.
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