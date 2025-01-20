Ціна BEE Launchpad (BEES)
Поточна ціна BEE Launchpad (BEES) сьогодні становить 0.00249777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BEE Launchpad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.01K USD
- зміна ціни BEE Launchpad протягом дня — -3.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BEE Launchpad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BEE Launchpad до USD становила $ -0.0003625885.
За останні 60 днів зміна ціни BEE Launchpad до USD становила $ -0.0002610501.
За останні 90 днів зміна ціни BEE Launchpad до USD становила $ -0.000412104264292638.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.53%
|30 днів
|$ -0.0003625885
|-14.51%
|60 днів
|$ -0.0002610501
|-10.45%
|90 днів
|$ -0.000412104264292638
|-14.16%
Останній аналіз цін BEE Launchpad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-3.53%
-13.61%
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