Сьогоднішня ціна BEE Launchpad (BEES)

Поточна ціна BEE Launchpad (BEES) сьогодні становить 0.00249777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEE Launchpad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.01K USD

- зміна ціни BEE Launchpad протягом дня — -3.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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