Токеноміка Bedrock BTC (BRBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Bedrock BTC (BRBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bedrock BTC (BRBTC) brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems. Офіційний вебсайт: https://www.bedrock.technology/ Купити BRBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bedrock BTC (BRBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bedrock BTC (BRBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 35,30M $ 35,30M $ 35,30M Загальна пропозиція: $ 341,55 $ 341,55 $ 341,55 Циркуляційна пропозиція: $ 341,55 $ 341,55 $ 341,55 FDV (повністю розведена вартість): $ 35,30M $ 35,30M $ 35,30M Історичний максимум: $ 111 063 $ 111 063 $ 111 063 Історичний мінімум: $ 70 739 $ 70 739 $ 70 739 Поточна ціна: $ 103 364 $ 103 364 $ 103 364 Дізнайтеся більше про ціну Bedrock BTC (BRBTC)

Токеноміка Bedrock BTC (BRBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bedrock BTC (BRBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRBTC, досліджуйте ціну токена BRBTC в реальному часі!

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