Ціна Bedrock BTC (BRBTC)
Поточна ціна Bedrock BTC (BRBTC) сьогодні становить 90,193 USD з ринковою капіталізацією $ 11.92M USD. Ціна BRBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bedrock BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.93 USD
- зміна ціни Bedrock BTC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 182.17 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bedrock BTC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bedrock BTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bedrock BTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bedrock BTC до USD становила $ 0.
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Останній аналіз цін Bedrock BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.
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