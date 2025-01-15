Сьогоднішня ціна Bedrock BTC (BRBTC)

Поточна ціна Bedrock BTC (BRBTC) сьогодні становить 90,193 USD з ринковою капіталізацією $ 11.92M USD. Ціна BRBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bedrock BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.93 USD

- зміна ціни Bedrock BTC протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 182.17 USD

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