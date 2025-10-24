Актуальна ціна Beavers by CEDEN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BEAVER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BEAVER на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Beavers by CEDEN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BEAVER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BEAVER на MEXC вже зараз.

Ціна Beavers by CEDEN (BEAVER)

Актуальна ціна 1 BEAVER до USD:

$0,00016173
$0,00016173$0,00016173
+23,20%1D
Графік ціни Beavers by CEDEN (BEAVER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:24:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Beavers by CEDEN (BEAVER) (USD)

Актуальна ціна Beavers by CEDEN (BEAVER) становить --. За останні 24 години BEAVER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEAVER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BEAVER змінився на +1,58% за останню годину, +23,25% за 24 години та на +17,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beavers by CEDEN (BEAVER)

$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M

--
----

$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M

6,72B
6,72B 6,72B

6 723 257 311,0
6 723 257 311,0 6 723 257 311,0

Поточна ринкова капіталізація Beavers by CEDEN — $ 1,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEAVER — 6,72B, зі загальною пропозицією 6723257311.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,09M.

Історія ціни Beavers by CEDEN (BEAVER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beavers by CEDEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beavers by CEDEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beavers by CEDEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beavers by CEDEN до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0+23,25%
30 днів$ 0+3,62%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Beavers by CEDEN (BEAVER)

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.

CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.

We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Прогноз ціни Beavers by CEDEN (USD)

Скільки коштуватиме Beavers by CEDEN (BEAVER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Beavers by CEDEN (BEAVER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Beavers by CEDEN.

Перегляньте прогноз ціни Beavers by CEDEN вже зараз!

Токеноміка Beavers by CEDEN (BEAVER)

Розуміння токеноміки Beavers by CEDEN (BEAVER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BEAVER зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Beavers by CEDEN (BEAVER)

Скільки сьогодні коштує Beavers by CEDEN (BEAVER)?
Актуальна ціна BEAVER у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BEAVER до USD?
Поточна ціна BEAVER до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Beavers by CEDEN?
Ринкова капіталізація BEAVER — $ 1,09M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BEAVER?
Циркуляційна пропозиція BEAVER — 6,72B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BEAVER?
BEAVER досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BEAVER?
Історична мінімальна ціна BEAVER становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BEAVER?
Актуальний обсяг торгівлі BEAVER за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BEAVER цього року?
BEAVER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BEAVER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:24:06 (UTC+8)

10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.