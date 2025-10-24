Інформація щодо ціни Beavers by CEDEN (BEAVER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,58% Зміна ціни (1 дн.) +23,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,24%

Актуальна ціна Beavers by CEDEN (BEAVER) становить --. За останні 24 години BEAVER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEAVER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BEAVER змінився на +1,58% за останню годину, +23,25% за 24 години та на +17,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beavers by CEDEN (BEAVER)

Ринкова капіталізація $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Циркуляційне постачання 6,72B 6,72B 6,72B Загальна пропозиція 6 723 257 311,0 6 723 257 311,0 6 723 257 311,0

Поточна ринкова капіталізація Beavers by CEDEN — $ 1,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEAVER — 6,72B, зі загальною пропозицією 6723257311.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,09M.