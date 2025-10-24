Інформація щодо ціни Beaver Coin (BEAVER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +3,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -54,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -54,27%

Актуальна ціна Beaver Coin (BEAVER) становить --. За останні 24 години BEAVER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEAVER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BEAVER змінився на -- за останню годину, +3,61% за 24 години та на -54,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Beaver Coin (BEAVER)

Ринкова капіталізація $ 28,74K$ 28,74K $ 28,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,37K$ 29,37K $ 29,37K Циркуляційне постачання 694,48M 694,48M 694,48M Загальна пропозиція 709 650 731,2191441 709 650 731,2191441 709 650 731,2191441

Поточна ринкова капіталізація Beaver Coin — $ 28,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEAVER — 694,48M, зі загальною пропозицією 709650731.2191441. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,37K.